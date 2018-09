Conselho de Finanças Públicas prevê défice inferior ao do Governo

O organismo presidido por Teodora Cardoso prevê também um excedente no saldo das contas públicas em 2021 - um défice abaixo do previsto pelo Governo.



Para este ano, o Conselho de Finanças Públicas melhorou os números apresentados em março. Em vez de 0,7, estima agora em 0,5% o saldo negativo das contas públicas em 2018.



Mas o excedente orçamental é atingido um ano mais tarde do que na anterior projeção. Agora é em 2021 que o saldo passa a positivo, com 0,6%, abrandando no ano seguinte.



Quanto ao desempenho da economia portuguesa, as projeções mantêm-se em relação às de março. A riqueza produzida no país sobe 2,2% este ano, e 1,9% no próximo. Depois deverá estabilizar até 2020 entre 1,7 e 1,6%.



Mas as componentes do crescimento têm evolução diferente. Há uma maior contribuição do consumo, neutralizada pelo efeito negativo do abrandamento no investimento e nas exportações.



Os riscos apontados pelo organismo presidido por Teodora Cardoso são essencialmente de natureza externa. Incluem o aumento do protecionismo, em especial por iniciativa dos Estado Unidos; o abrandamento da economia no sector do turismo, traduzindo uma maior maturidade deste mercado; e, por fim, um eventual impacto do fim do programa de estímulos do Banco Central Europeu, atendendo aos níveis ainda elevados do endividamento.



Ainda assim, o Conselho de Finanças Públicas estima que a dívida pública continue a cair, e atinja em 2022 os 106% da riqueza produzida no país.