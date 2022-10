Conselho de Finanças Públicas prevê défice maior no próximo ano

O Conselho de Finanças Públicas espera no próximo ano um défice maior do que o previsto pelo Governo. Numa análise à proposta de orçamento do Estado, a instituição liderada por Nazaré da Costa Cabral prevê que o défice fique em 1,1%, acima dos 0,9 apontados pelo executivo.