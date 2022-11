Conselho de Finanças Públicas. "PRR está com execução muito baixa"

O Conselho de Finanças Públicas considera que a execução do PRR está em valores muito baixos. Na audição sobre a proposta de Orçamento do Estado, Nazaré Costa Cabral alerta ainda para as consequências da inflação e mostrou-se preocupada com a venda da TAP.