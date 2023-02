Conselho de Ministros aprova hoje pacote de medidas sobre habitação

A realização de um Conselho de Ministros dedicado à habitação foi anunciada em janeiro pelo primeiro-ministro, António Costa, durante uma entrevista à RTP , tendo o Governo assumido a habitação acessível como um dos maiores desafios da atualidade.O primeiro-ministro adiantou apenas queO Expresso revelou entretanto que deste Conselho de Ministros deverá sairque terá por objetivo travar o agravamento da taxa de esforço das famílias em caso de quebra de rendimento.O semanário adiantou também que o Governo se prepara para acabar com os vistos 'gold', prevendo-se ainda a criação de estímulos, nomeadamente fiscais, para que os proprietários canalizem para o arrendamento habitacional casas que se encontram no alojamento local e devolutas.O reforço de solos destinados à construção de habitação e a simplificação e agilização dos processos de licenciamento urbanístico -- num modelo semelhante ao do licenciamento ambiental -- são outras das medidas que devem integrar este pacote.

Outra das medidas deve passar pela dinamização das cooperativas de habitação.

Antes do Conselho de Ministros, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, reuniu-se com associações do setor para ouvir propostas.Esta quarta-feira, a Assembleia da República debateu umcom os votos contra do PS e da IL, abstenções do PSD e Chega e votos favoráveis de BE, PAN e Livre.No diploma, o PCP propunha que a subida das taxas de juro não tivesse como "primeiro impacto" a perda de rendimento das pessoas, devendo antes incidir na "redução das margens de lucro dos bancos".O PCP queria também que os contratos de habitação pudessem ser renegociados na perspetiva de um limite de 35% da taxa de esforço, estendendo o prazo para pagamento a crédito.





c/Lusa