Conselho de Ministros aprova proposta de Orçamento do Estado

O documento foi ontem apresentado aos partidos políticos.





PCP e Bloco de Esquerda disseram que o documento não responde às necessidade dos trabalhadores, por os salários não acompanharem a subida dos preços dos produtos. PSD e Chega declararam que o corte nos salários reais significa austeridade.









A proposta de Orçamento do Estado foi igualmente apresentada aos parceiros socias.



Os patrões dizem que a proposta de Orçamento do Estado do Governo está demasiado focada no défice e menos no crescimento económico. As linhas gerais do documento foram apresentadas às confederações patronais e sindicais pelo ministro das Finanças, com os sindicatos a exigirem medidas que impeçam a perda de poder de compra.