Conselho de ministros eletrónico decretou o fim da situação de crise energética

"Decretámos o fim da situação de crise energética a partir das 24h de hoje", disse António Costa.



"Eliminámos a rede REPA exclusiva", disse ainda o PM.



António Costa agradeceu, no fim do conselho de ministros, "todo o esforço que as Forças de Segurança desempenharam para manter a ordem pública e a tranquilidade".



Para o primeiro-ministro, o desfecho desta situação é "uma vitória da democracia e da legalidade democrática".



"O país demonstrou uma grande maturidade" e, por isso, "os efeitos da greve foram muito mitigados na vida do dia a dia dos portugueses, no funcionamento da economia e no funcionamento dos serviços essenciais", refere António Costa.