Conselho de Ministros extraordinário deu luz verde ao plano de reestruturação da TAP

Foto: Lusa

O Governo esteve reunido ontem à noite, para analisar o plano de reestruturação da TAP. O encontro extraordinário do Conselho de Ministros aconteceu em plena contagem decrescente para a apresentação deste plano à Comissão Europeia. O documento tem de chegar a Bruxelas até amanhã.