Conselho Económico e Social considera prudente e tímido o Orçamento do Estado para 2023

No parecer a que a Antena 1 teve acesso, há no entanto o aviso: uma prudência excessiva tem custos. O Conselho Económico e Social considera que o Orçamento do Estado para 2023 é uma proposta "tímida" nas medidas de apoio, mas "com margem para responder às repercussões internas de um eventual agravamento da situação internacional".