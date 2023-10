Conselho Europeu. Costa contra fim da regra da unanimidade antes de conhecer nova arquitetura da UE

Esta posição foi transmitida por António Costa no, depois de uma questão colocada pela deputada socialista Rosário Gamboa, que falou no fim da regra da unanimidade em processos de decisão no âmbito de uma futura convenção para a revisão dos tratados europeus.Neste ponto relativo à evolução da regra da unanimidade, o líder do executivo português advogou que essa questão "só pode ser respondida no quadro do debate da reforma institucional e orçamental que a União Europeia terá de fazer para cumprir de forma positiva o alargamento que se propôs fazer".Essa regra deve acompanhar-nos até termos um desenho final do conjunto dessa arquitetura", declarou.Em relação aos assuntos que estarão em debate no Conselho Europeu da próxima semana,, em que Portugal entende que a proposta da Comissão Europeia em cima da mesa "é uma boa base de trabalho".Neste ponto, António Costa referiu que a proposta de Bruxelas "garante que não há alteração dos envelopes nacionais, quer no que respeita à Política Agrícola Comum, quer na Política de Coesão, além de apresentar um quadro previsível em relação à Ucrânia".Defendeu depois reforços, sobretudo paraAntónio Costa considerou ainda essencial um reforço das reservas de solidariedade e ajudas de emergência, face ao fenómeno das alterações climáticas e à ocorrência mais frequente de desastres naturais.Na questão da reforma da governação económica, o primeiro-ministro reiterou a tese de que o modelo deve evoluir para a prática seguida no combate à pandemia da covid-19 e não para aquela que foi adotada na crise das dívidas soberanas após 2008."É preciso simplificar as regras, garantir que há uma apropriação nacional e uma diferenciação dos percursos em função da realidade económica de cada um dos Estados-membros e, sobretudo, evitar mecanismos pró cíclicos. Não podemos criar impedimentos ao investimento - como é o caso atual - para contrariar a dinâmica recessiva resultante do aumento das taxas de juro pelo Banco Central Europeu", acrescentou.