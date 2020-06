Conselho Europeu. Portugal "exige urgência" de resposta à crise

Os Estados membros iniciaram esta sexta-feira as negociações, por videoconferência, sobre o Fundo de Recuperação da economia europeia. António Costa, no final do Conselho Europeu, afirmou que "todos manifestaram a vontade firme de, em julho, concluir esta negociação".



"A posição de Portugal é muito clara: a situação sanitária, a situação económica, a situação social exigem urgência na resposta a esta crise", frisou o primeiro-ministro.





O principal objetivo deve ser, segundo Costa, "dar resposta para a crise económica, a crise social, para a proteção do emprego, do rendimento e das empresas, de forma a permitir estabilizar a economia e criar as condições para uma sólida recuperação económica".





Não estamos no momento de estar "a traçar linhas vermelhas", adiantou ainda o primeiro-ministro. "Este é o momento para abrirmos vias verdes para um acordo já em julho".







Elogiando a proposta da Comissão Europeia, António Costa afirmou que a "posição da Comissão é uma posição muito inteligente e equilibrada", uma vez que o orçamento comunitário vai aumentando, mas as contribuições de cada Estado membro para esse mesmo orçamento vão diminuindo.







Esta "quadratura do círculo", como se referiu o primeiro-ministro à proposta "de mais orçamento com menor contribuição", resulta "do facto de haver uma emissão de dívida da União Europeia que é objeto de um longo período de carência, até 2028, e de uma grande maturidade de mais de 30 anos". Tal proposta "vai ao encontro dos amigos de uma Europa mais ambiciosa mas compatibiliza também as posições dos ‘países frugais'", acrescentou.





"Essa dívida será paga ou com novos recursos próprios – impostos europeus sobre atividades que os Estados já revelaram incapacidade de cobrar nas suas fronteiras, economia digital, transações financeiras. Ou, então, a partir de 2028 com os recursos normais da União, como taxas aduaneiras e percentagem do IVA".







"Portugal espera que haja coragem para avançar com novos recursos próprios de forma a evitar a concorrência desleal que muitas destas atividades constituem relativamente às empresas que estão sediadas em cada Estado-membro e que têm de pagar impostos nos Estados em que estão e que são objeto de concorrência por empresas que não pagam impostos em local nenhum", disse também António Costa.

Para o primeiro-ministro "esta proposta da Comissão ultrapassa os dois principais pontos de bloqueio das negociações do próximo quadro financeiro plurianual".



"De um lado, o nosso, repõe os níveis de financiamento quer da política de coesão quer do segundo pilar da política agrícola comum, aquele que se destina ao desenvolvimento rural. E por isso satisfaz aquilo que eram as nossas posições e dos amigos da coesão. Por outro lado, reconhece aos países que actualmente têm "rebates" que vão continuar a receber, o que é um ponto de compromisso aceitável tendo o objetivo de fecharmos um acordo já no mês de julho".







António Costa salientou ainda que esta proposta assegura "um bom equilíbrio entre aquilo que são os recursos disponibilizados por via de apoios diretos, como são normalmente os apoios de fundos comunitários, e os que são assegurados por via de empréstimos".





Reiterando o elogio à proposta da Comissão Europeia, António Costa repetiu que se tratava de uma proposta "inteligente", considerando "o modelo de gestão destes fundos".



"Não se trata de um cheque em branco nem de uma nova Troika", frisou.







"Cada Estado membro vai desenhar o seu próprio programa de recuperação, em função das suas necessidades e das suas realidades próprias. Esses programas nacionais têm de ser coordenados no seu conjunto através do semestre europeu e têm, naturalmente, de estar ancorados com aquilo que são objetivos comuns do conjunto da União: reforçar o mercado interno, melhorar a coesão, a convergência, a competitividade, acelerar as transições digital e de combate às alterações climáticas".





Nesse sentido, "compatibiliza simultaneamente aquilo que é a soberania nacional com aquilo que é a responsabilidade comum de fazermos todos parte da mesma União", argumentou, acrescentando que "ninguém na Europa nos perdoaria que seja agora o Conselho a ser um fator de bloqueio da necessidade de decisão rápida que a Europa necessita".







Em modo de conclusão, o primeiro-ministro afirmou ter saído "deste Conselho agradado com o facto de, não obstante ainda não haver um acordo sobre todos os pontos, todos terem sido unânimes em reconhecer a necessidade de urgentemente haver um acordo e que o prazo adequado para o obter é já no mês de julho".

Costa descarta retaliações contra países que limitam entradas a partir de Portugal



Questionado sobre a recusa de alguns Estados membros a abrir fronteiras com Portugal, António Costa afastou a possibilidade de retaliar contra os Estados membros europeus que estão a vedar ou limitar entradas de passageiros de voos com origem no território nacional e insistiu que Portugal compara bem em resultados sanitários.





É preciso comparar os dados da situação sanitária dos outros países com Portugal, começou por dizer o primeiro-ministro. "Temos de saber comparar dados. Não podemos comparar o número de casos, sem ter em conta o número de testes que cada país realiza (...) Só Chipre, Estónia e Letónia estão em melhor condição que Portugal".





"Países com metade ou com um terço dos testes feitos não se podem comparar com Portugal", rematou.







Nenhum país "está a proibir a entrada a portugueses, havendo sim Estados membros que estão a restringir voos a partir de Portugal, ou a impor quarentena a quem venha de território nacional".





"A reação diplomática nacional é feita através dos canais próprios - é isso que temos feito e é isso que iremos continuar a fazer. Não é prática de Portugal fazer retaliações, nem é prática de Portugal ter esse tipo de visão das relações internacionais".





A taxa de letalidade deve ser considerada também, referiu ainda António Costa.



"Aquilo que nós verificamos é que, quanto ao conjunto de países que revelaram reservas às viagens oriundas de Portugal, efetivamente só o Chipre, a Estónia e a Letónia estão em melhores condições que Portugal nestes três critérios".



"Por exemplo, a Áustria e a República Checa têm um número de testes de tal forma inferior a Portugal que verdadeiramente os dados deles não são comparáveis com os dados de Portugal. E a Dinamarca e a Lituânia têm uma taxa de letalidade muitíssimo superior à portuguesa", continuou. "E, finalmente, países como a Bulgária, a Grécia e a Polónia têm não só muito menos testes como uma taxa de letalidade superior à portuguesa", rematou.



Costa disse não estar preocupado com essa posição destes paises, salientando que a maioria não tem "grandes relações bilaterais com Portugal".





Para o primeiro-ministro é claro que "a imagem internacional de Portugal ficou patente na escolha da UEFA para a realização da fase final da 'Champions'".