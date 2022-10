Conselho Europeu procura resposta às crises energética, económica e financeira

Todos concordam que são precisas decisões conjuntas, mas ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre quais. E parece pouco provável que saiam já desta cimeira.Entre as propostas da Comissão vão estar os preços do gás, como detalha a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.Antes do início da reunião, António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron encontram-se para discutir a criação de um gasoduto nos Pirenéus - tendo em vista o transporte de gás e, no futuro, de hidrogénio, para assim reduzir a dependência do fornecimento russo.

A Alemanha apoia o projeto, mas França continua a opor-se.