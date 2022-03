Conselho Europeu. UE decide comprar energia de forma conjunta

Na decisão sobre o mercado ibérico pesou o facto de Portugal e Espanha terem uma parcela elevada de energias renováveis e poucas ligações com outras partes da rede energética da União Europeia.



A União Europeia prometeu ainda continuar a apoiar a Ucrânia, depois do fim da guerra, através da criação de um fundo de reconstrução do país.