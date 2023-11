Consignação para iniciar obras da EN371 assinada 2.ª feira

"Já na segunda-feira será assinado o auto de consignação que determina o arranque das obras da variante à EN371", anunciou João Galamba, que falava hoje numa audição parlamentar conjunta entre a Comissão de Orçamento e Finanças (COF) e a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

O governante explicou que estas obras vão permitir "que a vila de Campo Maior deixe de ser atravessada pelo tráfego de veículos pesados com origem e destino na zona industrial, bem como pelo tráfego de passagem entre Portalegre e Espanha, além de incentivar a multimodalidade de forma direta, potenciando o Corredor ferroviário Internacional Sul Évora-Elvas".

João Galamba anunciou ainda que a melhoria da ligação entre a Área Industrial de Fontiscos, em Santo Tirso, e a autoestrada A3, a primeira obra do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP) que foi concluída, "já permite otimizar os fluxos num eixo que apresenta um tráfego médio próximo dos 26 mil veículos por dia".

"Na área governativa das infraestruturas, com estes avanços, no próximo ano, estarão concluídos ou com obra mais de 75% dos investimentos PRR dedicados à construção dos chamados `missing links` e à melhoria das acessibilidades rodoviárias às áreas de acolhimento empresarial", apontou o ministro.

Já relativamente às ligações ferroviárias aos portos, João Galamba afirmou que "há todas as condições para avançar com as empreitadas de modernização da ligação ao Porto de Setúbal e da linha de Leixões", sendo que, no caso da última, o projeto apenas contempla o transporte de mercadorias, mas, garantiu, o Governo está a trabalhar ativamente com a IP, a CP -- Comboios de Portugal e os municípios "para criar condições à introdução, no ano de 2024 se possível, de serviços de passageiros".

Relativamente ao setor dos dados e das telecomunicações, o ministro deu o exemplo do interesse que há no desenvolvimento do Aeroporto de Beja, além da estrutura de aviação em si, mas também nas ligações ferroviárias e rodoviárias, através do Plano Nacional de Investimentos 2030 (PNI2030) e PRR, respetivamente.

"Por exemplo, estima-se que o concurso para a empreitada de modernização do troço Casa Branca/Beja na Linha do Alentejo seja lançado em 2024 e há também condições para avançar com as intervenções previstas para o IP8 na sua ligação à A2", adiantou o governante.