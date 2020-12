Consórcio da Engie vai atuar nas barragens em Portugal com a marca Movhera

"O consórcio desenvolverá as suas atividades sob a marca Movhera, recentemente criada", lê-se na mesma nota, que garante ainda que o grupo "irá promover um diálogo justo e transparente e uma cooperação com os vários utilizadores dos recursos hídricos e com todas as partes envolvidas locais".

As empresas referiram também que a operação e manutenção dos ativos ficarão a cargo de "uma subsidiária da Engie constituída em Portugal, com uma parte significativa dos seus engenheiros e técnicos que trabalhavam anteriormente nessas centrais".

A EDP anunciou hoje que "na sequência da comunicação ao mercado de 19 de dezembro de 2019, a EDP - Energias de Portugal, S.A. concluiu a venda de uma empresa autónoma e em operação, detentora de um portefólio de seis centrais hídricas em Portugal, incluindo os ativos e passivos, direitos e obrigações, relações jurídico-laborais, posições contratuais, protocolos e licenças associados, ao consórcio de investidores formado pela Engie (participação de 40%), Crédit Agricole Assurances (35%) e Mirova - Grupo Natixis (25%), numa transação de 2,2 mil milhões de euros", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Engie prevê que a operação tenha um impacto de cerca de 650 milhões de euros na sua dívida líquida, adiantando que, com a aquisição, "reforça ainda mais a sua presença crescente no mercado das energias renováveis na Península Ibérica, um dos mais promissores e inovadores da Europa".

"Os ativos adquiridos consistem no segundo maior portefólio hidroelétrico de Portugal, localizado no vale do Douro, com 1,7 GW [gigawatts] de capacidade e um prazo médio ponderado de concessão de 45 anos", indicou o consórcio.

Em causa estão três centrais de fio de água (Miranda, Picote e Bemposta) com 1,2 gigawatts de capacidade instalada e três centrais de albufeira com bombagem (Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro) com 0,5 GW de capacidade instalada, segundo revelou, por sua vez, a EDP.