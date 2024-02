Consórcio da Sonae assegura controlo da cadeia de retalho Musti com 50,10%

Na nota, divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae indicou que "no âmbito da oferta pública de aquisição voluntária em curso dirigida a todas as ações emitidas e em circulação da Musti Group Plc, lançada pela sua subsidiária, Flybird Holding Oy, e na sequência da aquisição de ações no mercado, a oferente assegurou 50,10% de todas as ações emitidas".

Segundo a Sonae, "esta participação considera o total de aceitações recebidas durante o período da oferta, o qual terminou no dia 15 de fevereiro de 2024, juntamente com as ações adquiridas ou detidas pela oferente (incluindo as ações a serem aportadas à oferente pelos membros do consórcio)".

A Sonae lembrou ainda que "iniciou um período de oferta subsequente para as ações de acordo com os termos e condições da oferta, o qual terminará no dia 06 de março de 2024, esperando-se que o resultado preliminar seja conhecido no dia 07 de março de 2024".

"A Sonae espera que a oferta fique concluída durante o primeiro trimestre de 2024", rematou.

O negócio, que a Sonae anunciou no passado dia 29 de novembro, avalia a empresa, líder em retalho de produtos de animais de estimação nos países nórdicos, em 868 milhões de euros, com uma contrapartida de 26 euros por ação.

Segundo um comunicado da Sonae, divulgado em dezembro, o preço da oferta, de 26 euros a liquidar em dinheiro por cada ação da Musti, representa um prémio de "aproximadamente 27,1% em comparação com 20,46 euros" de fecho da ação da Musti na Nasdaq Helsínquia em 28 de novembro de 2023, o último dia de negociação imediatamente anterior ao anúncio da oferta.

Representa ainda um prémio de 40,4% face a 18,51 euros, ou seja, "o preço médio de negociação da ação da Musti na Nasdaq Helsínquia ponderado pelo volume no período de seis meses até ao último dia de negociação imediatamente anterior ao anúncio da oferta".

A Musti tem uma rede de mais de 340 lojas.