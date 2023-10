Consórcio MP2X investe mais 1.500 ME em hidrogénio `verde` em Sines

Em comunicado, o consórcio MadoquaPower2X (MP2X) anunciou "um acréscimo de 1.500 milhões para a segunda fase, aos já anunciados publicamente 1.300 milhões para implementar a primeira fase do projeto" das unidades de produção de Hidrogénio e Amoníaco Verdes na zona industrial de Sines.

O projeto liderado pela empresa portuguesa Madoqua Renewables prevê ultrapassar a capacidade de 1 Gigawatt (GW) de produção de hidrogénio verde, tornando-se assim, segundo os promotores, o maior projeto da Europa.

"Esta visão estratégica de investimento privilegia a criação de 265 postos de trabalho permanentes altamente qualificados e 6.000 postos de trabalho indiretos estabelecidos através de parcerias locais e com a academia a partir de 2025", lê-se no comunicado.

De acordo com a diretora não-executiva do MP2X, Marloes Ras, "só a primeira fase do projeto já corresponde a 20% das metas nacionais de Portugal no contexto da produção de hidrogénio verde a nível europeu".

O projeto inicial prevê utilizar 560 megavoltamperes (MVA) para produzir anualmente 50.000 toneladas de hidrogénio e 300.000 toneladas de amoníaco verdes usando energia elétrica renovável.

Com o anúncio do desenvolvimento desta segunda fase, o projeto prevê utilizar uma ligação elétrica de 1.400 MVA para produzir um total de 150.000 toneladas de hidrogénio e mais de 1 milhão de toneladas de amoníaco verdes anualmente.

O MP2X prevê também a construção e operação dos parques solares e eólicos que produzirão a energia renovável dedicada à unidade industrial em Sines.