Constâncio diz que nada podia fazer contra empréstimo de 350 milhões a Berardo

Questionado sobre se havia tido conhecimento da autorização do Banco de Portugal à Fundação Berardo para a compra de cerca de 10 por cento das acções do BCP, Constâncio esclareceu que a acusação que lhe é feita "é a de ter omitido coisas à Assembleia da República e de ter participado numa autorização da operação de crédito de 350 milhões de euros à Fundação Berardo para comprar acções do BCP".



"O que eu disse é que tomei conhecimento da operação a posteriori", acrescentou, "e das garantias que ela tinha".



Admitindo que teve conhecimento da decisão da compra das acções do BCP, o ex-governador sublinhou que no momento da autorização da participação qualificada, a operação de crédito "já estava concedida e assinada há meses".



Vítor Constâncio sublinhou neste ponto que o Banco de Portugal não tinha de ter conhecimento da operação e, "estando os créditos já concedidos, não os podia mandar anular".



O antigo governador do banco central explicou que não havia razão para pôr em causa a idoneidade ou a origem dos fundos e que é essa a função - segundo a lei - do Banco de Portugal.