Constitucional alemão suspende promulgação de bazuca europeia

Um impedimento que se vai manter até que o próprio tribunal avalie questões jurídicas levantadas sobre a emissão de dívida conjunta pela Comissão Europeia no valor de 750 mil milhões de euros.



As duas câmaras do Parlamento alemão já aprovaram a legislação.



O travão do Constitucional foi decidido depois de uma ação legal interposta, por um movimento político de 2200 cidadãos. Não há prazo para o tribunal alemão decidir.