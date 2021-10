Construção com trajetória de crescimento até final de agosto dizem Associações empresariais

De acordo com a informação estatística divulgada hoje em comunicado, foram transacionados 96.612 alojamentos familiares nos primeiros seis meses do ano, o que corresponde a aumentos de 25,6% e de 11,8%, face ao mesmo semestre de 2020 e de 2019, respetivamente.

Também o montante das transações de alojamentos familiares, as quais totalizaram 15.494 milhões de euros no 1.º semestre de 2021, corresponde a uma subida de 30,2% e de 27,1%, face ao mesmo semestre de 2020 e de 2019, respetivamente.

Em relação ao total de licenças de construção emitidas pelas autarquias nos primeiros sete meses do ano, houve um crescimento de 11,0%, em termos homólogos, em resultado de variações de 12,6% na componente dos edifícios habitacionais e de 7,3% na componente referente a edifícios não residenciais.

Quanto ao licenciamento de fogos em construções novas, verifica-se um aumento de 12,3%, em termos homólogos, para um total de 16.343 habitações.

No comunicado conjunto, a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) e a Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (AECOPS) referem que "o índice de preços da habitação valorizou-se 6,6%, em termos homólogos, no 2.º trimestre de 2021 e, por seu turno, os valores de avaliação bancária na habitação mantiveram-se em máximos históricos, com um aumento homólogo de 8,2% no mês de agosto.

Já no segmento das obras públicas, até ao final de agosto de 2021, foram abertos concursos de empreitadas no montante de 2.916 milhões de euros, menos 15% do que os 3.430 milhões promovidos nos mesmos oito meses de 2020. Em contrapartida, as empreitadas de obras públicas objeto de celebração de contrato e registo no Portal Base nos primeiros oito meses de 2021 totalizam 2.617 milhões de euros, o que traduz um aumento de 42,6%, consolidando uma trajetória positiva no que diz respeito ao volume de empreitadas de obras públicas contratadas.