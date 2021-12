Construtor da nova ponte sobre o Douro conhecido no primeiro trimestre de 2022

"Expectavelmente deverá ser conhecido no primeiro trimestre de 2022", afirmou Eduardo Vítor Rodrigues aos jornalistas à margem da reunião do executivo municipal.

As câmaras de Vila Nova de Gaia e do Porto publicaram esta tarde, nas suas páginas institucionais, um comunicado onde revelaram que foram admitidos sete candidatos no concurso.

Ainda que alguns dos candidatos "tenham de confirmar o cumprimento de determinados requisitos exigidos", as autarquias referem que os sete vão ser "oportunamente convidados" a apresentar as propostas.

Falando em candidatos "conhecidíssimos", alguns dos quais consórcios internacionais, o autarca sublinhou que o júri tem agora um trabalho "longo e duro".

"Mas, para mim avança o mais rápido possível, só quero ver a luz do dia", confidenciou.

O preço base do concurso é de 38,5 milhões de euros e o prazo máximo de execução de 1.150 dias.

Construída a montante da Ponte de São João e a jusante da Ponte do Freixo, a nova ponte ligará a marginal ribeirinha do Porto (Avenida Paiva Couceiro) à zona de Quebrantões, em Gaia, onde "nascerá uma nova via de ligação à atual rotunda Gil Eanes".

A nova ponte terá uma extensão de 625 metros, sendo que 300 metros se desenvolvem sobre o leito do rio Douro e os restantes sobre os terrenos de Gaia.

O tabuleiro da ponte D. António Francisco dos Santos, assim designada em homenagem ao falecido bispo da Diocese do Porto, terá duas faixas de rodagem, com duas vias de circulação cada, bem como passeios e ciclovias de ambos os lados.

Do lado do Porto, em termos de acessos, está prevista a construção de uma rotunda sobrelevada à atual Avenida Paiva Couceiro, que se interligará a esta "através de dois ramos de ligação em viaduto", esclarece a autarquia, acrescentando que se pretende que a continuidade da avenida se mantenha, "reservando a atual marginal, sob a rotunda, para usufruto pedonal e dos meios suaves".

Já do lado de Gaia, o acesso à futura ponte será feito através da construção de uma rotunda e de um novo arruamento com cerca de 590 metros de extensão, que ligará à rotunda Gil Eanes, objeto também de intervenção para que nela se possa incluir "uma ciclovia em todo o seu perímetro".