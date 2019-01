Consultora Capital Economics prevê recessão de 2% este ano em Angola

Lusa30 Jan, 2019, 15:52 | Economia

"O ritmo da contração económica em Angola vai provavelmente abrandar um pouco em 2019, mas não pensamos que a economia vá regressar ao crescimento até 2020", lê-se numa análise a várias economias da África subsaariana, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso.

A Capital Economics, que foi a primeira consultora a prever uma recessão em Angola em 2016, o primeiro de três anos seguidos de crescimento negativo em Angola, antevê que o PIB tenha uma quebra de 2% este ano, recuperando depois em 2020 para mais de 2%.

"Esta é uma estimativa marcadamente abaixo do `consensus` [média dos analistas]", admitem os analistas, vincando que "o PIB per capita, que se tem contraído desde 2015, não deve crescer até, pelo menos, 2021", ou seja, o aumento da riqueza não será suficiente para compensar o crescimento da população.

Na parte da análise relativa a Angola, os analistas dizem que "o choque causado pelas recentes reformas [lançadas pelo Governo em 2017 e 2018] vai continuar a desvanecer-se este ano" e admitem que "as grandes falhas de moeda estão provavelmente resolvidas, o que fará com que a inflação abrande durante este ano".

A queda dos preços do petróleo, que motivou o Governo a anunciar um Orçamento retificativo para reequilibrar as contas, "vai desferir um duro golpe nos termos do comércio de Angola, que tem uma das mais economias africanas mais dependentes do petróleo".

Os riscos das previsões, enfatizam os analistas, são descendentes, ou seja, a Capital Economics considera que é mais provável rever em baixa as previsões do que rever de forma a melhorá-las: "Todos os riscos são descendentes; Angola tem grandes dívidas em dólares, por isso a redução em receitas em moeda estrangeira causa pela descida do preço do petróleo vai ser dolorosa", dizem.

"Dada a opacidade dos números do Governo de Angola, é possível que a situação da dívida seja pior do que pensamos; a experiência de Moçambique sugere que a descoberta de dívidas ocultas pode causar uma subida brusca dos juros da dívida e colocar pressão sobre a moeda", concluem os analistas.