Consultora Fitch piora previsão de recessão em Macau para 3,8% este ano

"Revimos a nossa estimativa para a economia de Macau, prevendo uma recessão de 3,8% em 2020, face à nossa estimativa de -3,2% em 2019, já que o surto vai causar um forte abrandamento das chegadas de turistas a Macau", escrevem os analistas.

Numa nota sobre o efeito do novo coronavírus, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de rating Fitch dizem que "mesmo que o efeito de contágio seja controlado, um abrandamento prolongado na economia chinesa vai pesar nas receitas do jogo", a principal fonte de receita desta região administrativa chinesa.

Por outro lado, acrescentam, "apesar de Pequim estar a tentar desenvolver o setor financeiro de Macau, o crescimento do investimento vai continuar abaixo do potencial, pelo menos até ao anúncio de planos mais concretos".

A Fitch estima que a economia chinesa abrande o crescimento, de 6,1% no ano passado para 5,9% este ano, e pode ainda rever em baixa, para entre 5,4% e 5,9%, se o coronavírus perturbar fortemente a economia e lembra que as receitas do jogo já caíram 2,5% entre janeiro e novembro do ano passado mesmo sem este efeito.

A China elevou hoje para 563 mortos e mais de 28 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 73 mortes e 3.694 novos casos.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países, o último novo caso identificado na Bélgica na terça-feira.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.