Consultora portuguesa leva empresas à China em projeto da Comissão Europeia

O "ENRICH Matchmaking and Innovation Tour to China" decorre entre 11 e 16 de novembro e visa "abrir oportunidades de negócio, investigação e cooperação em inovação" entre entidades europeias e chinesas, segundo o comunicado da SPI.

A agenda inclui visitas a Suzhou e Wuxi, na costa leste da China, e a Shenzhen, a primeira Zona Económica Especial chinesa a abrir-se ao investimento externo e à iniciativa privada, no sul do país.

Os participantes vão visitar empresas líderes em inovação no setor tecnológico e participar em seminários temáticos, com sessões de `networking`.

A SPI foi a consultora escolhida pela Comissão Europeia para coordenar o Centro de Excelência ENRICH (European Network of Research and Innovation of Centres and Hubs, China), plataforma que apoia empresas tecnológicas europeias no mercado chinês.

O ENRICH, financiado no âmbito do "Horizonte 2020", oferece consultadoria, colaboração e treino especializado para empresas e organizações de investigação europeias. O "Horizonte 2020" é o maior programa público de apoio à investigação e à inovação do mundo, com um orçamento de quase 80 mil milhões de euros.

Pequim lançou um plano designado "Made in China 2025", que visa transformar o país numa potência tecnológica, com capacidades nos setores de alto valor agregado, incluindo inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros elétricos.

Aquele plano é visto por Washington como uma ameaça ao domínio industrial norte-americano e está no centro das disputas comerciais entre China e EUA.

No mês passado, o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, afirmou à agência Lusa, em Pequim, que "neste momento de guerras comerciais, [a Europa]deve tentar ocupar espaço em relação àquilo que é a capacidade extraordinária da China na inovação e ciência".

"Temos de estar aqui para marcar a nossa posição, porque outros não o estão a fazer. E isso dá-nos uma grande vantagem, também comercial", acrescentou.

Fundada em 1997, a Sociedade Portuguesa de Inovação é uma consultora privada que atua nas áreas da inovação, da promoção da internacionalização de empresas e da gestão do conhecimento.