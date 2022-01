Consultora tecnológica instala-se no Politécnico da Guarda

Segundo o IPG, a empresa Noesis escolheu a instituição "como parceiro para se instalar na cidade da Guarda e para contratar quadros especializados".

"Esta colaboração foi acordada num protocolo assinado entre o presidente do IPG, Joaquim Brigas, o CEO [presidente executivo] da Noesis, Alexandre Rosa, e o CTO [diretor de tecnologia] da Noesis, Nelson Pereira".

Para além de recrutamento de quadros qualificados no IPG, o protocolo prevê a cedência de instalações e a realização de ações conjuntas de inovação e modernização administrativa, nomeadamente na melhoria, criação e adaptação de ferramentas informáticas do Politécnico da Guarda.

"A instalação da Noesis no Politécnico da Guarda - uma consultora de referência no mercado pela sua elevada capacidade de inovação tecnológica - tem a vantagem de aproximar os nossos estudantes do mundo empresarial e de promover a retenção de talento no interior", afirmou Joaquim Brigas, o presidente do IPG.

O responsável explicou que a parceria "prevê o recrutamento de recém-licenciados e mestrados no IPG para estágios, que posteriormente poderão fixar-se na empresa, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento económico da região".

"Procuramos estar próximos de instituições académicas que sejam relevantes nas áreas de formação das engenharias, como é o caso do Instituto Politécnico da Guarda, promovendo a integração profissional de jovens licenciados, sem que estes tenham de se deslocalizar para os grandes centros urbanos", afirmou Nelson Pereira, CTO da Noesis, também citado num comunicado de imprensa.

Segundo Nelson Pereira, a abertura dos novos escritórios faz parte da estratégia da empresa "de criar diversos centros de competências, espalhados pelo país, constituídos por equipas especializadas que desenvolvem projetos e prestam serviços aos clientes".

Ainda de acordo com a fonte, "a Noesis já iniciou o processo de recrutamento de recursos humanos na região e prevê começar a utilizar o novo polo no IPG durante o mês de março".

O IPG tem quatro escolas superiores: Tecnologia e Gestão; Saúde; Educação, Comunicação e Desporto; Turismo e Hotelaria (Seia).