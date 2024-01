Consumidores da zona do euro baixam previsão de inflação para nível de 2022

O BCE publicou hoje o seu inquérito aos consumidores relativo a novembro, realizado através de entrevistas a cerca de 14.000 cidadãos na Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália e Países Baixos.

Até novembro, os consumidores consideravam que a inflação se tinha situado em 7% nos últimos 12 meses, enquanto, em relação ao próximo ano, esperavam que se mantivesse em 3,2%, 0,8 pontos acima do inquérito anterior, e que nos próximos três anos descesse para 2,2%, contra 2,5% em outubro.

A inflação na zona euro encerrou 2023 em 2,9% e, no caso de novembro, situou-se em 2,4%, de acordo com dados do gabinete de estatísticas comunitário Eurostat.

Em dezembro, o BCE estimou que o IPC se situaria em 5,4% em 2023, 2,7% em 2024 e 2,1% em 2025.

O BCE assegurou que as expectativas de inflação dos consumidores caíram para o seu nível mais baixo desde fevereiro de 2022, tanto no horizonte de um ano como de três anos, muito abaixo das taxas percecionadas no passado.

A incerteza quanto às expectativas de inflação para o próximo ano também diminuiu ligeiramente.

No que diz respeito aos rendimentos, em novembro, os consumidores esperavam um aumento de 1,2% nos próximos 12 meses, uma taxa ligeiramente superior à de outubro (1,1%), e de 3,2% nos próximos três anos.

No que diz respeito ao crescimento económico, em novembro, consideravam que este se situaria em 1,2% nos próximos doze meses, contra -1,3% em outubro, e que o desemprego seria de 11,1% (contra 11,4% em outubro).

Além disso, acreditam que a habitação custará 2,1% mais no próximo ano, enquanto, no caso do acesso ao crédito, em novembro acreditam que será mais fácil, depois de um pico neste indicador em outubro.