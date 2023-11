Consumidores da zona euro sobem expetativa de inflação para 4% nos próximos 12 meses

No inquérito de setembro, que o BCE publicou hoje, os consumidores consideraram que a inflação na zona euro em setembro era de 8% (contra 7,9% no inquérito de agosto).

A inflação na zona euro em setembro último foi de 4,3% em termos homólogos, o nível mais baixo em quase dois anos.

A incerteza quanto às expectativas de inflação para os próximos doze meses aumentou, afirmou o BCE após a realização do inquérito mensal virtual sobre as expectativas dos consumidores a cerca de 14.000 adultos na Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália e Países Baixos.

As perceções e expectativas de inflação estavam em linha em todos os grupos de rendimentos, embora os mais jovens, com idades entre os 18 e os 34 anos, continuem a percecionar e a esperar uma inflação mais baixa do que os mais velhos, com idades entre os 55 e os 70 anos.