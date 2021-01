Consumo de cimento sobe 10,9% até novembro de 2020, para 3,3 milhões de toneladas

"No mês de novembro de 2020, o consumo de cimento no mercado nacional registou um expressivo aumento de 27,8%, face a igual mês de 2019, o que elevou o total consumido nos primeiros 11 meses do ano para cerca de 3,3 milhões de toneladas, volume que corresponde a um incremento de 10,9% face ao apurado no período homólogo de 2019", informa a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) na edição mensal da sua `Síntese Estatística de Habitação`.

Quanto ao licenciamento de edifícios habitacionais, a AICCOPN reporta um decréscimo global de 1,3% até ao final do mês de novembro, que resulta de uma subida de 0,7% no número de licenças emitidas para construção nova e de uma diminuição de 8,1% nas licenças para obras de reabilitação.

Segundo a associação, também no licenciamento de fogos em construções novas se registou "uma ligeira quebra" homóloga, de 3,2%, para 22.315 alojamentos.

Relativamente ao crédito concedido pelas instituições financeiras para aquisição de habitação, totalizou 1.113 milhões de euros em novembro, o que representa um aumento de 13,8%, em termos homólogos e corresponde a um máximo do ano.

Em termos acumulados, desde o início do ano, o novo crédito à habitação cresceu 7,1% para 10.186 milhões de euros.

Já o valor de avaliação bancária atribuído às habitações no âmbito da concessão de crédito registou, uma vez mais, um novo máximo histórico, com um aumento de 1,1% em relação ao mês anterior e de 6,3% em termos homólogos, para 1.144 euros/metro quadrado (m2).

Nos Açores, o número de fogos licenciados em construções novas nos 12 meses terminados em novembro de 2020 totalizou 528, o que traduz uma redução de 3,5% face aos 547 alojamentos licenciados nos 12 meses anteriores.

Por tipologia, 42,2% destes correspondem a T3 e 33,9% a T2.

Quanto ao valor de avaliação bancária na habitação nesta região, verificou-se em novembro uma variação homóloga de 3,4% para 940 euros por m2.