Consumo de combustíveis "mantém crescimento" e sobe 10,82% em julho

"Registou-se um aumento nas introduções ao consumo [registos efetuados, para efeitos fiscais, pelos comercializadores grossistas de combustível], a nível nacional, no mês de julho de 2021, seguindo a tendência que se tem registado no último trimestre", lê-se numa nota, publicada pela entidade fiscalizadora do setor.

Dos valores introduzidos pelos operadores, no Balcão Único da Energia, continuam visíveis os sinais de recuperação, destacando-se o aumento no `jet` [combustível usado pela aviação], com uma subida de 31,37% face ao mês anterior e 109,92% face ao mês homólogo, afetado por medidas de restrições à circulação", refere.

Segundo os dados da ENSE, o total de introduções ao consumo registou uma variação positiva de 10,82%, em termos homólogos, e de 13,52% de junho para julho.

Comparando com o mês anterior, "a gasolina registou um aumento de 12,19%, enquanto o gasóleo registou um aumento de 11,80%", referiu a ENSE, acrescentando que "embora tenha sido um pouco menos significativa, essa tendência também se registou em comparação com o mesmo mês de 2020", com aumentos de 7,15% e 3,21%, respetivamente.

A entidade destacou ainda que no acumulado dos primeiros sete meses do ano, a gasolina e o gasóleo apresentaram igualmente um resultado mais positivo em 2021, relativamente ao mesmo período de 2020, com variações de 2,11% e 1,91% respetivamente.

Para a entidade, estes dados mostram que "apesar dos valores registados no mês passado serem ainda inferiores, na generalidade, aos montantes registados em 2019 (-5,22% para gasolina e -5,29% para o gasóleo), a procura tem vindo a intensificar-se, fruto do desenvolvimento da atividade económica e do turismo no nosso país e noutros locais, a nível global".