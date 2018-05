Consumo de eletricidade aumenta 10% em abril devido a temperaturas baixas

Lusa02 Mai, 2018, 17:57 | Economia

Em abril, as condições hidrológicas foram favoráveis à produção de eletricidade, com um índice de hidraulicidade de 2,01 (a média histórica é igual a 1), que é o segundo valor mais elevado de sempre dos registos da REN (desde 1971).

As condições também foram favoráveis à produção eólica, com o índice de produtibilidade respetivo a situar-se em 1,08 (média histórica igual a 1).

Em contrapartida, a produção solar caiu 19% para 67 GWh no mês de abril, apesar do aumento da capacidade instalada face ao mesmo mês do ano anterior.

Nos primeiros quatro meses do ano, o consumo de eletricidade subiu 6% para 17.707 gigawatt/hora (GWh), adianta a empresa gestora da rede elétrica nacional.

No conjunto, a produção renovável abasteceu 81% do consumo nacional, acrescido de saldo exportador, que foi o equivalente a cerca de 5% do consumo nacional.

De acordo com informação da REN, as chuvas de março e abril colocaram já as afluências aos aproveitamentos hidroelétricos acima dos valores médios, com o índice de produtibilidade hidroelétrica para o período janeiro a abril a situar-se em 1,14 (média histórica igual a 1) enquanto o índice de produtibilidade eólica regista 1,16 (média histórica igual a 1).

Neste período, a produção renovável abasteceu 66% do consumo, 30% a partir de hidroelétricas, 29% com eólicas, 5% com biomassa e 1,2% com fotovoltaicas. Já a produção não renovável abasteceu os restantes 34% do consumo, repartido pelo gás natural com 20% e pelo carvão com 14%.

Para este período, a produção a carvão é a mais baixa dos últimos quatro anos.

O saldo de trocas com o estrangeiro é exportador equivalendo a cerca de 6% do consumo nacional, refere.

No mercado de gás natural, em abril manteve-se a tendência de redução no segmento de mercado elétrico (utilização para produção de eletricidade) devido à maior disponibilidade de energia renovável. Neste segmento, o consumo registou uma contração homóloga de 70%, enquanto no segmento convencional se verificou um crescimento de 12%, influenciado pelas baixas temperaturas registadas.

No final de abril, o consumo de gás natural apresenta uma queda de 8,0% face ao verificado no mesmo período do ano anterior, com um crescimento de 3,5% no segmento convencional e uma redução de 32% no mercado elétrico.