Consumo de eletricidade no mercado livre aumenta 11,4% em agosto

De acordo com o Boletim do Mercado Liberalizado de Eletricidade, divulgado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), "o consumo global em agosto foi de 4.570 GWh, valor inferior ao registado no mês anterior em cerca de 8,7%. Relativamente ao mês homólogo, o consumo mensal global apresentou um aumento de 11,4%".

Já quanto ao consumo médio diário, no mês em análise, observou-se uma variação negativa de 8,7% relativamente ao mês anterior.

O mercado livre alcançou um número acumulado de cerca de 5,5 milhões de clientes, em agosto, com uma redução líquida de cerca de 8.150 clientes face a julho de 2022, mas um crescimento de aproximadamente 1% face ao mesmo mês do ano passado.

Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (72,6%) e em consumo (42,2%).

No entanto, face a julho, a quota da EDP diminuiu 0,2 pontos percentuais em número de clientes.

A EDP manteve a liderança no segmento de clientes industriais (25,7%), com uma subida de 0,4 pontos percentuais da quota de mercado face a julho.

Já o segmento dos grandes consumidores é liderado pela Endesa (22,5%), apresentando um acréscimo de 0,2 pontos percentuais face ao mês anterior.

A concentração de mercado, em relação ao mês anterior, reduziu 0,5 pontos percentuais em número de clientes e 0,8 pontos percentuais em termos de consumo.