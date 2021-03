Consumo de eletricidade pelas famílias aumentou 21 por cento no mês passado

No boletim de fevereiro, é claro para a ADENE que "os efeitos da pandemia continuam a fazer-se sentir no consumo de energia elétrica".



No sentido inverso, o consumo elétrico no setor dos serviços caiu 23%, no mesmo período e em comparação com o mesmo mês do ano passado.