Consumo de energia doméstica na UE cai em 2022 para mínimo desde 2016

Face ao ano anterior, o consumo energético dos agregados familiares da UE recuou 7,7%.

Segundo os dados do serviço estatístico da UE, as famílias, ou o setor residencial, representaram 25,8% do consumo final de energia ou 18,1% do consumo interno bruto de energia na UE em 2022.

O gás natural representou 30,9% do consumo final de energia da UE nos agregados familiares, a eletricidade 25,1%, as energias renováveis e os resíduos 22,6%, o petróleo e produtos petrolíferos 10,9% e o calor derivado 8,2%.

Uma pequena percentagem de 2,3% utilizou combustíveis fósseis sólidos.

A principal utilização de energia pelos agregados familiares na UE em 2022 foi o aquecimento das suas casas (63,5% do consumo final de energia no setor residencial), com as energias renováveis a representarem mais de um quarto (31,4%) do consumo de aquecimento ambiente dos agregados familiares da UE.