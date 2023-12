Consumo de energia primária na UE recua 4,1% em 2022 para segundo valor mais baixo

Desde 1990, o primeiro ano para o qual há dados disponíveis, o consumo de energia primária sem usos não energéticos na UE em 2022 é o segundo mais baixo depois dos 1.236 Mtep registados em 2020, durante a pandemia da covid-19.

O pico de consumo foi em 2006, com 1.511 Mtep, 52,3% acima da meta fixada para 2030 na UE.

Os dados indicam que, em 2022, a UE se aproximou da meta para 2030 de 992,5 Mtep, ficando 26,7% aquém, face à diferença de 31,2% registada em 2021.

De acordo com o serviço estatístico da UE, o consumo final de energia, que abrange o consumo de energia dos utilizadores finais, como a indústria, os transportes, as famílias, os serviços e a agricultura, atingiu 940 Mtep em 2022, meno 2,8% do que em 2021.

Em 2022, o consumo final de energia estava a 23,3% do objetivo para 2030 (763 Mtep), enquanto em 2021 ficou a 26,8%.

No que diz respeito ao consumo final de energia, o nível registado em 2022 é o mesmo que em 1995, quando o consumo final de energia era também de 940 Mtep.

O ano de 2020 registou o nível mais baixo (906 Mtep) e o mais próximo que a UE esteve do objetivo de 763 Mtep para 2030, 18,8% acima da meta.