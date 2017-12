Consumo de gás natural em Portugal atinge novo máximo histórico

Lusa13 Dez, 2017, 17:02 | Economia

Em comunicado, a REN adianta que o novo máximo histórico no consumo de gás natural, de 263 GWh, superou o anterior máximo, que tinha sido alcançado em 19 janeiro deste ano, dia em que o consumo de gás natural atingiu 247,1 GWh.

"O consumo de gás natural regista este ano os valores mais elevados de sempre, totalizando até ao dia 11 deste mês, 66.490 GWh, um valor que está já 15% acima do anterior máximo anual ocorrido em 2010", acrescenta a empresa liderada por Rodrigo Costa.

Comparado com 2016, o consumo de gás natural até 11 de dezembro apresenta um crescimento de 27,5%, com o segmento do mercado convencional a crescer 4,4% e o do mercado elétrico 90,1%.

"A elevada utilização das centrais a gás natural, na produção de energia elétrica, deve-se à situação de seca em que Portugal se encontra, com a consequente redução da produção hidráulica e ainda ao facto de o sistema elétrico nacional estar este ano fortemente exportador", adianta a empresa.