Contas de serviços mínimos bancários aumentam 22,7% no 1.º semestre

Segundo o BdP, no final do primeiro semestre existiam 208.196 contas de SMB, tendo sido constituídas desde janeiro 24.131 contas deste tipo, mais 2.157 do que no período homólogo de 2022, das quais 58% (14.107) resultaram da conversão de uma conta de depósito à ordem já existente na instituição.

No mesmo período, foram encerradas 3.261 contas de SMB, das quais 89,5% (2.920) a pedido do cliente e as restantes por iniciativa das instituições, "principalmente por o titular deter outras contas de depósito à ordem (34,9%)".

Os dados do banco central apontam ainda que a proporção de novas contas no total de contas constituídas diminuiu de 47,1% em 2022 para 41,5% no primeiro semestre de 2023, mas permaneceu acima dos valores observados em 2020 e 2021 (25,3% e 26,3%, respetivamente), anos marcados pela pandemia de covid-19.

"Recorde-se que o maior peso das novas contas em 2022 ficou a dever-se à abertura de conta de SMB por cidadãos ucranianos deslocados", salienta.

Por sua vez, o peso das contas constituídas por pessoas com idade igual ou superior a 65 anos aumentou de 31% em 2022 para 39% no primeiro semestre de 2023.

Em 30 de junho de 2023, 76% das contas de SMB existentes tinham apenas um titular, uma percentagem similar à registada no final de 2022.

As contas de SMB podem ter mais do que um titular, se ambos os titulares tiverem apenas esta conta ou se um dos titulares estiver abrangido pelas exceções previstas na lei, mas, segundo nota o BdP, no primeiro semestre "a utilização destas exceções continuou a ser relativamente reduzida".

Do total de contas de SMB, 5% eram detidas por pessoas que tinham outras contas de depósito à ordem, por serem contitulares de pessoas com mais de 65 anos ou grau de invalidez igual ou superior a 60%, sendo que apenas 1,5% das contas eram detidas por pessoas contitulares de outra conta de SMB com uma pessoa com mais de 65 anos ou grau de invalidez igual ou superior a 60%.

No final de junho, verifica-se que a maioria dos titulares de contas de SMB não tinha outros produtos bancários na mesma instituição: Apenas 22% das contas de SMB existentes eram tituladas por pessoas com contas de depósito a prazo na mesma instituição e 15% eram detidas por clientes com produtos de crédito nessa instituição, percentagens semelhantes às registadas em 2022.

A conta de SMB é uma conta de depósito à ordem que permite ao titular aceder a serviços bancários essenciais a custo reduzido.