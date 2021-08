Contas de serviços mínimos bancários crescem 9,1% no 1.º semestre

"No final do primeiro semestre de 2021, existiam 141.421 contas de serviços mínimos bancários, o que representa crescimentos de 9,1% em relação ao final de 2020 e de 20,4% relativamente ao primeiro semestre de 2020", informou o banco central.

Nos primeiros seis meses do ano, foram abertas 14.249 contas de serviços mínimos bancários, das quais 76,3% resultaram da conversão de uma conta de depósito à ordem existente na instituição (74,7% em 2020).

Naquele período, as instituições bancárias reportaram o encerramento de 2.414 contas de serviços mínimos, das quais 78% foram encerradas por iniciativa do cliente.

No final do semestre, existiam 6.554 contas de serviços mínimos bancários de titulares com mais de 65 anos ou um grau de invalidez igual ou superior a 60% contituladas por detentores de outras contas de depósito à ordem.

Adicionalmente, existiam 1.836 contas de serviços mínimos bancários cujos titulares eram contitulares de outras contas de serviços mínimos bancários (detidas por pessoas com mais de 65 anos ou um grau de invalidez igual ou superior a 60%).

A conta de serviços mínimos bancários proporciona um conjunto de serviços bancários considerados essenciais, que os cidadãos têm direito a adquirir a um custo reduzido.

Estes serviços incluem a abertura e manutenção de uma conta de depósito à ordem - a conta de serviços mínimos bancários -, a disponibilização do respetivo cartão de débito, a movimentação da conta aos balcões, através do `homebanking` e de caixas automáticos, bem como a possibilidade de realizar débitos diretos, transferências intrabancárias nacionais, transferências para outros bancos através de caixas automáticos e 24 transferências para outros bancos através do `homebanking`.

Desde 1 de janeiro deste ano, a conta de serviços mínimos bancários permite também a realização de cinco transferências, por mês, com o limite de 30 euros por operação, através de aplicações de pagamento operadas por terceiros.