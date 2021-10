Contas do Estado melhoraram em relação ao ano anterior

As contas do Estado registaram um défice de 4.634 milhões de euros até Setembro. Este resultado representa uma melhoria de 677 milhões face aos primeiros nove meses do ano passado. O Ministério das Finanças sublinha que a receita cresceu acima da despesa, apesar do aumento dos gastos devido à pandemia.