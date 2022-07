Contas do Estado registaram forte melhoria na primeira metade do ano

Esta melhoria fica a dever-se sobretudo ao grande aumento da receita. O Estado arrecadou mais 28 por cento em impostos face à primeira metade do ano passado.



A receita de IVA cresceu quase 27 por cento, ou seja, os cofres públicos estão a beneficiar com a inflação.



A melhoria do saldo orçamental ficou a dever-se também a uma redução da despesa de quase 2 por cento, devido aos menores encargos com a pandemia.