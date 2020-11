Contas do Estado registaram um défice de 7,2 mil milhões de euros até outubro

O défice disparou até outubro e atingiu já os 7200 milhões de euros. No mesmo mês do ano passado, Portugal registava um excedente de 999 milhões de euros. O ministério das Finanças explica os resultados alcançados até outubro com a pandemia, uma vez que gasta mais com o combate à crise e arrecada menos receita, devido à contração económica.