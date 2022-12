Contas externas de Portugal melhoram mas continuam a ser negativas

As contas externas de Portugal melhoraram, mas o saldo continua negativo. Portugal registou em défice com o exterior de 1317 milhões até outubro. É uma melhoria de cerca de mil milhões face ao mês anterior. O Banco de Portugal diz que um forte agravamento face aos primeiros dez meses do ano passado.