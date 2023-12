Contas públicas com saldo positivo de mais de seis mil milhões de euros até outubro

De acordo com o INE,

Recorde-se que a meta do Governo cessante é fechar este ano com um excedente de 0,8 por cento.

Nos primeiros nove meses de 2023, a receita das administrações públicas crescia em 9,3 por cento relativamente ao mesmo período do ano anterior, ao passo que despesa apresentava um crescimento de 7,2 por cento.O INE escreve que se destacam, no flanco da despesa, "os aumentos percentuais dos encargos com juros (22,1 por cento) e da despesa de capital (23,2 por cento), tendo as prestações sociais e as despesas com pessoal registado um contributo apreciável para o crescimento da despesa".Nos primeiros três trimestres do ano passado, o saldo orçamental era positivo em 2,6 por cento do PIB, ou 4.618,7 milhões de euros.