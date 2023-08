Contas públicas. Estado com saldo positivo de 2118 milhões de euros até julho

"As Administrações Públicas registaram, na ótica da contabilidade pública, um saldo orçamental ajustado de 2.118 milhões de euros até julho, o que corresponde a uma melhoria de 1.546 milhões de euros face ao período homólogo", indicou, em comunicado, o ministério liderado por Fernando Medina.

Segundo o Ministério das Finanças, esta variação reflete, em termos homólogos, “uma melhoria da receita efetiva de 8,6%, em termos ajustados – em grande parte fruto da resiliência do mercado de trabalho (+13,1% de IRS e 11,6% de Contribuições Sociais)”, assim como “um aumento da despesa efetiva, de 5,9%”.

Esse aumento da despesa efetiva foi, por sua vez, influenciado, “no sentido ascendente, pelas medidas de reforço de rendimentos anunciadas no início do ano, pelas prestações sociais, e pelo reflexo da inflação nos contratos públicos”, e “no sentido descendente, que foi suplantado pelo efeito anterior, pela redução das despesas associadas à pandemia”.

O ministério tutelado por Fernando Medina indica ainda que “o impacto das medidas associadas ao Choque Geopolítico ascendeu, até julho, a 1.516 milhões de euros”.



“Deste montante, 630,3 milhões de euros são medidas com impacto no lado da despesa, de onde se destaca o apoio a setores de produção agrícola (187 milhões de euros), o apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis (175 milhões de euros) e o apoio extraordinário para crianças e jovens (100 milhões de euros)”, lê-se no documento.

