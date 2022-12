Contas públicas. Excedente de 2,8 por cento no terceiro trimestre de 2022

Portugal registou um excedente orçamental de 2,8 por cento no terceiro trimestre, bem acima dos 0,8 do primeiro semestre. Para a totalidade do ano, o Governo prevê um défice de 1,9 por cento, mas o primeiro-ministro já sinalizou que não deverá ultrapassar 1,5.