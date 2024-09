Depois de ter ultrapassado os mil milhões de euros impulsionado pela receita de IRC, o saldo orçamental teve agora um abrandamento nas receitas em 7,5%. Já a despesa subiu 11,6%.



Nos primeiros oito meses do ano, o Estado aumentou o valor arrecadado em impostos em 4,7%, em comparação com o mesmo período de 2023.



No entanto, IRS, IVA e mesmo o imposto sobre produtos petrolíferos registaram um abrandamento no valor cobrado.