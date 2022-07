Contas públicas. Mais receita e menos despesa explicam melhoria

As contas públicas tiveram um excedente orçamental superior a mil milhões de euros, no primeiro semestre deste ano. É uma melhoria de quase 8.500 milhões face ao mesmo período do ano passado, quando o país enfrentava um novo confinamento. Este resultado fica a dever-se sobretudoao grande aumento da receita.