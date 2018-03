Foto: Reuters

Na nota enviada às redações, o Ministério das Finanças insiste que o défice do ano passado foi de 0,92%. Um número que resultou de um crescimento da despesa primária em 2%, próximo do previsto no orçamento. Já a receita fiscal e contributiva cresceu 5%, acima do previsto no orçamento.





Pormenores explicados pela jornalista Rita Soares.