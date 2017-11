Continente é "o sítio para se estar" e fazer negócios defende BAD

Lusa28 Nov, 2017, 09:30 / atualizado em 28 Nov, 2017, 09:30 | Economia

"No ano passado, houve 32 países que cresceram entre 3 e 5%, e houve 12 países que cresceram mais de 5%; África é um continente com 54 países mas não há dúvida que é o sítio para se estar", disse Akinwumi Adesina em entrevista à Lusa.

Na entrevista concedida à Lusa durante a passagem por Lisboa em meados deste mês, Adesina vincou que "até 2050 o continente africano terá a mesma população que têm hoje a Índia e a China" e acrescentou que nos próximos três anos "a despesa de consumo das famílias vai chegar aos 1,4 biliões de dólares".

Questionado sobre a ideia muitas vezes associada a África de um continente rico em potencial, mas com um forte índice de corrupção, Adesina retorquiu: "A corrupção é um problema global, não é um problema de África; a crise financeira veio de África? Não, veio de Wall Street, em todas as sociedades há corrupção".

Ainda assim, o banqueiro que lidera o BAD depois de ter sido ministro da Agricultura da Nigéria vincou que "África está a liderar o mundo em termos de reformas regulatórias" e sublinhou que o banco está a apoiar muitos países na implementação de medidas "para os países serem mais transparentes, principalmente numa área muito permeável para abusos como é a indústria extrativa de petróleo, gás e minérios".

Aqui, Adesina lamentou que as multinacionais abusem do seu poderio face a países menos experientes, "porque às vezes têm mais advogados financeiros que o país inteiro com que estão a negociar".

O resultado é que "por vezes os países entram em acordos que não deviam e depois não recebem o montante devido em impostos", disse o banqueiro, aproveitando para salientar o Instrumento de Apoio Jurídico a Africa, uma possibilidade que os países têm no apoio à renegociação de megacontratos.

"Queremos garantir que não desbaratam o futuro, é preciso nivelar o terreno de jogo", defendeu.

A quinta cimeira UE/África decorre entre 29 e 30 de novembro em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, com o tema `Investir na Juventude para um futuro sustentável`, e deverá contar com cerca de 80 chefes de Estado e de Governo dos países europeus e africanos

A primeira cimeira UE-África, que se realizou no Cairo (Egito) em 2000, foi promovida por Portugal, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Em 2007, novamente sob a égide da presidência portuguesa, Lisboa acolheu a segunda edição destas cimeiras.