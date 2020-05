Contrastarias com sistema de agendamento prévio para evitar deslocações

Num comunicado enviado à Lusa, a entidade indicou que, em breve, "abrirá ao público com um sistema de senhas que deve ser utilizado ainda nas instalações do operador económico, para que se desloquem, apenas, no exato momento em que vão ser recebidos".

Além disso, assumiu "logo em abril, que suportaria o custo de transporte seguro das peças até aos operadores económicos, criando um incentivo a que não fosse necessário prestar o serviço presencialmente".

A INCM reagiu a declarações do presidente da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP), que deu conta de que o encerramento das contrastarias devido à crise sanitária bloqueou "quase por completo" o setor da ourivesaria, ao impedir até o recurso ao comércio eletrónico, defendendo a associação setorial que se "repense" o atual modelo de certificação.

"A suspensão da atividade das contrastarias bloqueou qualquer tentativa de reação e recuperação do setor neste período, impedindo, por exemplo, a comercialização via comércio eletrónico. Consideramos que é o momento de repensar o atual modelo de certificação, abrindo, por exemplo, a possibilidade de certificação por entidades privadas, devidamente credenciadas, terminando com o regime de monopólio", sustentou o presidente da AORP num comunicado divulgado na quarta-feira.

De acordo com Nuno Marinho, na sequência das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, o serviço de certificação das peças de joalharia em Portugal -- assegurado em exclusividade pelas contrastarias da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) -- esteve suspenso de 16 de março a 03 de maio.

A INCM confirmou que o serviço de contrastarias encerrou ao público," entre os dias 16 de março e 30 de abril", tendo em conta "as limitações impostas pelo estado de emergência declarado em Portugal, as recomendações das autoridades públicas de saúde, e a proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores das contrastarias, bem como dos clientes e dos operadores económicos", recordando que a decisão foi também tomada em outros países.

"Durante este período de encerramento ao público, foram prestadas no `site` da INCM todas as informações consideradas pertinentes e justificadas, a todos os interessados, relativamente ao evoluir da situação, ao plano de contingência e à análise de riscos existentes", adiantou a entidade no mesmo comunicado.

A INCM garantiu ainda que "clientes com obras depositadas e/ou marcadas, tendo sido contactados, não levantaram questões com o encerramento" e que, no dia 04 de maio, reabriu os serviços, acompanhando as recomendações das autoridades de saúde.

A AORP divulgou os resultados de um inquérito de monitorização dos efeitos da pandemia de covid-19 na ourivesaria portuguesa, que diz evidenciar um "impacto extremamente grave" na atividade.

Desenvolvido junto de uma amostra de 78 empresas associadas, o questionário revela que 93% viram a sua atividade reduzida em mais de 50%, destacando-se entre as principais consequências sentidas o cancelamento de encomendas (59%), `stocks` parados por falta de certificação (51,3%), quebra na procura (71,3%) e ainda problemas logísticos na cadeia de abastecimento (34,6%) e interrupções nas linhas de produção (34,6%).

Naquele que foi o segundo estudo desenvolvido pela associação para aferir o impacto efetivo e previsto da crise nas empresas do setor da ourivesaria e relojoaria, 60,3% das empresas inquiridas disse encontrar-se em `lay-off` total, 11,5% em `lay-off` parcial e 14,1% com a atividade encerrada.