Contratação a termo. "Governo não está disponível para recuar"

O objetivo não é a taxa, mas sim lembrar as empresas a "corrigir" ao longo do tempo, o seu procedimento, explicou.



O Governo poderá arrecadar 70 a 90 milhões de euros com esta taxa, apesar das contas não estarem fechadas e de, repetiu esta noite Vieira da Silva, não ser esse o objetivo das medidas.



Os parceiros sociais receberam as propostas para as alterações à lei do trabalho com desconfiança. Uns queriam mais, outros menos.



Para os empresários, as mudanças podem colocar em causa o crescimento económico. Já para os sindicatos, o executivo está a adiar soluções.



O ministro diz que é necessário um amplo debate sobre a resolução de algo que, afirma, "todos identificam como um problema".



E desafia os que contestam as medidas decididas pelo Governo a apresentar outras soluções.