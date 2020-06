Contrato de compra e venda do Novo Banco chegou ao Parlamento

O contrato de compra e venda do Novo Banco, estabelecido com fundo norte-americano Lone Star chegou esta terça-feira de manhã ao Parlamento.

A líder do Bloco de Esquerda fez saber, no entanto, que ainda não é possível ler os termos do acordo. A maior dúvida é relativa às eventuais cláusulas sobre injeção automática de capital em cenários de extrema adversidade.